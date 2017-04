Actualidade

A participação do Novo Banco (NB) no Moza Banco, em Moçambique, deverá sofrer alterações, mas a parceria "continua a fazer sentido", seja qual for o figurino que venha a assumir, disse hoje à Lusa o presidente do Moza.

"O Novo Banco já comunicou às autoridades e aos demais parceiros que por razões internas não irá participar na operação de aumento de capital que nesta fase está a decorrer no Moza Banco", referiu João Figueiredo, em resposta a questões colocadas pela Lusa, em Maputo.

Nestes termos, "o atual contexto que o Novo Banco atravessa é uma condicionante e, como é normal, a consequência natural deste posicionamento será uma diluição da sua participação", acrescentou.