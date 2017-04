Actualidade

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 11 abr (Lusa) - Os sindicatos médicos decidiram hoje avançar para uma greve nacional nos dias 10 e 11 de maio.

O anúncio foi feito em Lisboa no final de um encontro do Fórum Médico, estrutura que reúne as associações sindicais dos médicos e também outras associações médicas.

Os sindicatos estão contra a falta de concretização de medidas por parte do Governo e têm reclamado a reposição integral do pagamento das horas extraordinárias para todos os médicos. (altera no título o mês da greve, que é maio)