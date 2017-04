Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não recebeu nenhum auto de flagrante delito sobre qualquer jogo do passado fim de semana, disse hoje à Lusa fonte do órgão federativo.

Contactada pela Lusa, fonte do CD assegurou que não deu entrada, antes ou durante a reunião que decorreu durante a tarde de hoje, nenhum auto de flagrante delito sobre qualquer jogo do fim de semana.

Na segunda-feira, o Sporting tinha solicitado a instauração de um processo sumário ao médio grego do Benfica Samaris, pelo ocorrido no jogo frente ao Moreirense, no domingo, à Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).