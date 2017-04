PN/Reformas

Mais de 90% das medidas para "o reforço da coesão social e igualdade", previstas no Programa Nacional de Reformas (PNR), já estão em fase de execução, segundo o balanço do primeiro ano do plano divulgado hoje pelo Governo.

"Considerado o conjunto de medidas para o reforço da coesão social e igualdade, permite-nos constatar que mais de 90% se encontram já em fase de execução" várias delas integralmente realizadas), tendo-se cumprido na íntegra todos os compromissos assumidos para o ano de 2016", lê-se no documento a que a agência Lusa teve acesso.

No balanço, realizado após um ano do lançamento do Programa Nacional de Reformas, o Governo afirma que a crise e "as opções políticas" tomadas nos anos mais recentes "penalizaram as famílias e os seus rendimentos" e particularmente as crianças, os idosos e as famílias com os rendimentos mais baixos.