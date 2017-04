Actualidade

A greve dos trabalhadores das empresas de segurança nos aeroportos, Prosegur e Securitas, que se inicia na quinta-feira, poderá causar perturbações na operação, sendo aconselhável reduzir ao mínimo a bagagem de mão.

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal admite que "em virtude da greve anunciada para as empresas de segurança, é previsível que o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais sofra constrangimentos nos próximos dias 13 a 17 de abril", recomendando aos passageiros com viagem nesses dias "que procurem ou aguardem as instruções transmitidas pelas suas companhias aéreas, deslocando-se para os aeroportos de acordo com aquele contexto".

A empresa gestora dos aeroportos portugueses aconselha ainda os passageiros a despacharem bagagem no 'check-in', para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão, que é feito pelos trabalhadores destas empresas, e assim minimizar o impacto da paralisação.