Champions

O encontro entre o Borussia Dortmund e o Mónaco, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje adiado para quinta-feira, depois de uma bomba ter explodido junto do autocarro dos alemães.

Na sua página oficial na rede social Twitter, o Dortmund anunciou o adiamento do encontro para as 17:45 (horas de Lisboa) de quarta-feira, afirmando que os ingressos para o jogo de hoje continuam válidos.

Uma bomba explodiu hoje junto do autocarro do Borussia de Dortmund, quando este se deslocava para o estádio, com uma pessoa a ficar ferida - de acordo com a comunicação social será o defesa espanhol Marc Bartra.