Actualidade

O projeto português Casa Modesta, no Algarve, autoria da PAr Plataforma de ARquitetura, foi distinguido pelo júri da plataforma 'online' Architizer A+ na categoria de Hotéis, foi hoje anunciado em Nova Iorque, EUA.

A casa do Gerês, da firma Carvalho Araújo, foi finalista na categoria residencial com menos de 1.000 pés quadrados (cerca de 100 metros quadrados) e a Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos, autoria da a.s* - atelier de santos, foi finalista na categoria de escolas primárias e secundárias, mas nenhum dos projetos foi distinguido.

A Casa Modesta, localizada em Quatrim do Sul, Moncarapacho, é um projeto desenvolvido pela PAr Plataforma de ARquitetura, constituída pelas arquitetas Joana Carmo Simões, Susana dos Santos Rodrigues e Vânia Brito Fernandes, e recupera um edificio antigo.