Actualidade

Os hoteleiros estão otimistas com a ocupação esperada neste fim-de-semana da Páscoa, com Lisboa, Algarve e Madeira a serem os destinos mais fortes e com taxas de ocupação que chegam a ultrapassar os 90%.

De acordo com um comunicado da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que se baseia num inquérito realizado junto dos seus associados sobre as perspetivas de performance da hotelaria na Páscoa de 2017, a maioria (56%) espera ter uma melhor taxa de ocupação face ao ano passado.

Vários hoteleiros associados apontaram "um crescimento generalizado na ocupação, estando várias das unidades auscultadas já lotadas este fim-de-semana", prossegue o comunicado.