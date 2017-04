Lava Jato

O juiz brasileiro Edson Fachin, relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou hoje a abertura de inquérito contra nove ministros do Governo do Brasil e 73 outros políticos.

A informação foi divulgada hoje à noite pelo jornal brasileiro 'O Estado de S.Paulo'.

Dos ministros que trabalham no Governo do Presidente brasileiro Michel Temer foram citados Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, e Helder Barbalho, da Integração Nacional.