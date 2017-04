Actualidade

Um único apostador fora de Portugal vai receber um prémio de 83 milhões de euros no sorteio de hoje do concurso do Euromilhões, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio vai ser atribuído a um totalista, também fora de Portugal, que vai receber 986.781 euros.

No terceiro prémio acertaram cinco apostadores no estrangeiro que vão receber, cada um, 45.966 euros.