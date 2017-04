Actualidade

O projeto português Casa Modesta, no Algarve, autoria da PAr Plataforma de ARquitetura, foi distinguido pelo júri da plataforma 'online' Architizer A+ na categoria de Hotéis, foi anunciado na terça-feira em Nova Iorque, EUA.

Uma residência de estudantes, em Lisboa, construída a partir do edifício da antiga Fábrica de Vidros das Gaivotas, projetada pelo atelier Luís Rebelo de Andrade, foi igualmente distinguida, com o Prémio do Júri e o Prémio do Público (votação 'online'), na categoria Conceitos-Arquitetura+Renovação (Concepts-Architecture+Renovation).

A extensão do Palácio da Igreja Velha, em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, concebida pelo gabinete Visioarq - Arquitetos, venceu por seu lado o prémio do Público, na categoria Pormenores-Arquitetura+Metal (Details-Architecture+Metal).