Actualidade

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) na China, a segunda economia mundial, registou um aumento de 0,9% em março, face ao mesmo mês do ano passado, revelam dados oficiais do Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

A mesma fonte informou que o Índice de Preços na Produção, que indica a inflação no setor grossista, registou uma subida homóloga de 7,6% no mês passado, após ter aumentado 7,8% em dezembro, o valor mais alto desde 2008.

Em 2016, a inflação aumentou 2% na China, em termos homólogos, e, a par da inflação no setor grossista, levou as autoridades a realizar um ajuste monetário.