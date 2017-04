Actualidade

João Canijo queria filmar a relação de grupo entre mulheres e o pretexto foi uma peregrinação a pé a Fátima, "a ideia mais portuguesa das ideias portuguesas", como contou à agência Lusa, a propósito da próxima longa-metragem.

"Fátima", que se estreia no próximo dia 27, é um filme de ficção, inspirado na realidade portuguesa, interpretado por onze atrizes que acompanharam várias peregrinações e a vida de uma localidade transmontana, para depois construírem as personagens.

É de Vinhais, no distrito de Bragança, que parte a narrativa do filme e também a peregrinação mais longa até Fátima, com mais de 400 quilómetros.