Actualidade

O ex-presidente iraniano conservador Mahmoud Ahmadinejad registou-se hoje como candidato às eleições presidenciais de maio, apesar de o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei o ter desaconselhado.

Ahmadinejad deslocou-se hoje à sede do Ministério do Interior em Teerão para acompanhar o vice-presidente Hamid Bagaí, também candidato, e finalmente preencheu os formulários do registo, segundo confirmou à agência espanhola EFE um responsável do seu gabinete.

Em setembro do ano passado, Ahmadinejad anunciou que não iria concorrer às eleições presidenciais de maio.