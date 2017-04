Actualidade

A Tuna Académica e o Coro Misto da Universidade de Coimbra promovem um concerto de homenagem ao compositor Fernando Lopes-Graça, a 25 de abril, no Teatro Académico de Gil Vicente.

O Coro Misto Canto Firme, de Tomar, terra natal de Lopes-Graça, junta-se aos grupos de Coimbra para o concerto tributo ao autor das Canções Heróicas, que conta com um segmento só de coro e outro só de orquestra, terminando com a interpretação de vários temas do compositor português pelos três conjuntos.

"Focamo-nos um pouco em tudo, desde a sua obra coral das canções regionais, passando pelas Heróicas, até à vertente de música orquestral", disse à agência Lusa o presidente da Tuna Académica, Ricardo Peres.