PR/Senegal

O reconhecimento institucional de Portugal pelo seu papel histórico na escravatura e comércio de escravos virá "tarde" em comparação com outras figuras internacionais, consideram académicos ouvidos pela Lusa.

Na quinta-feira, o Presidente português visita a ilha de Gorée, ou Goreia, no Senegal, um dos locais mais simbólicos do comércio de escravos onde várias figuras internacionais pediram perdão pelos atos dos seus povos.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa à ilha é a primeira de um chefe de Estado português ao local a partir do qual os portugueses dominaram o comércio mundial de escravos a partir do século XV "reveste-se de um elevado significado histórico", afirmou Gerhardt Sibert, professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), em São Francisco do Conde, no estado brasileiro da Baía.