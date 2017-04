PR/Senegal

Um pedido de perdão do Presidente da República pelo papel de Portugal no comércio internacional de escravos "levanta problemas éticos" e "traz consigo o problema das reparações" dos povos e países afetados, consideram académicos ouvidos pela Lusa.

O eventual pedido de desculpas de Marcelo Rebelo de Sousa na ilha de Gorée, Goreia, pelo papel de Portugal no comércio internacional de escravos e na escravatura "traz consigo o problema das reparações e em momentos anteriores se disse que o pedido de desculpas não evitava a questão das reparações", disse à Lusa Gerhardt Seibert, investigador de estudos africanos, professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), em São Francisco do Conde, no estado brasileiro da Baía.

O investigador recorda que há um pedido de reparações por parte de 15 países da Comunidade das Caraíbas (CARICOM) a uma lista de países europeus, que inclui Portugal, mas essa não é a única organização que defende e reclama reparações aos países afetados pelos três séculos de escravatura em África.