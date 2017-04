Novo Banco

O ministro das Finanças afirmou hoje que com renegociação do empréstimo ao Fundo de Resolução para o Novo Banco há "garantia de receber dinheiro", depois do PSD ter insistido em saber qual o valor que o Estado irá receber.

"Há um empréstimo, uma taxa de juro e um 'spread' acima do da Républica que permite a solvabilidade do Fundo de Resolução", disse o ministro Mário Centeno, que está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças.

Esta foi a resposta recorrente do governante às diversas perguntas feitas pelo deputado social-democrata António Leitão Amaro sobre "qual o valor atualizado líquido que o Estado recebe pelo empréstimo ao Fundo de Resolução".