Várias centenas de habitantes e autarcas de Almeida manifestaram-se hoje contra a decisão do fecho da agência local da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e exigiram a sua manutenção naquela vila do distrito da Guarda.

Com o protesto, realizado no Largo 25 de Abril, no exterior das muralhas da vila, os participantes pretenderam alertar a administração da CGD para a manutenção da agência local que deverá encerrar no dia 27.

O presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Baptista Ribeiro, disse que o concelho não pode ser "discriminado" pela CGD, por ser a única sede de um município a perder um balcão, e deixou claro que a luta irá continuar.