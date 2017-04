Actualidade

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-a-Nova foi aprovado e a autarquia quer reforçar o sistema de proteção civil com trabalhadores especializados e formação específica na gestão e defesa da floresta.

"Estou certo que estamos preparados para uma qualquer eventualidade, sendo também certo que tudo se fará ao nível da vigilância, reforçando-a para diminuir ao mínimo a possibilidade de qualquer ocorrência", refere em comunicado enviado hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

Este município do distrito de Castelo Branco aprovou, por unanimidade, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), em particular as ações de vigilância, deteção, fiscalização, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio.