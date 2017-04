Novo Banco

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje no parlamento esperar que o negócio da venda do Novo Banco "esteja concluído até ao verão".

"Esperaria que no verão tivesse este negocio concluído", disse o governante, quando questionado durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças pela deputada do CDS Cecília Meireles que insistiu em saber sobre o calendário do negócio de venda de 75% do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, ficando o Fundo de Resolução com 25% (posição que poderá alienar a qualquer momento a um privado).

A concretização do negócio está sujeita a três condições que, se não forem cumpridas, implicam que o negócio falhe, ou seja, ainda há o risco de o banco ser liquidado.