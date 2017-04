Actualidade

Um incêndio industrial deflagrou hoje num armazém de lavagem camiões de transporte de produtos químicos, em Vilar do Senhor, no concelho da Maia, junto ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, revelaram à Lusa fontes dos bombeiros.

De acordo com os bombeiros de Moreira da Maia, está em curso "um incêndio industrial" em Vilar do Senhor, na Maia, distrito do Porto.

O Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto confirmou à Lusa a existência de um incêndio no local e, sem dar detalhes sobre o incidente, referiu estar a "mobilizar meios para o local".