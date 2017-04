Actualidade

O incêndio que deflagrou hoje num armazém de lavagem de camiões de transporte de produtos químicos, na Maia, provocou cinco feridos, um grave e quatro ligeiros, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).

Contactado pela agência Lusa, Carlos Alves, comandante do CDOS do Porto, disse que resultaram cinco feridos do incêndio que deflagrou esta manhã e que, de acordo com a página da Internet da Proteção Civil, está a ser combatido por 44 homens e 20 viaturas.

Também contactada pela Lusa, fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que a "chamada de alerta" para o incêndio, recebida às 11:48, indicava a existência de "cinco feridos", ainda "não confirmados.