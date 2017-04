Actualidade

O incêndio que deflagrou hoje num armazém de lavagem de camiões de transporte de produtos químicos, na Maia, provocou cinco feridos, dois grave e três ligeiros, todos com queimaduras, disse à Lusa fonte do INEM.

De acordo com fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto, bem como um dos três feridos ligeiros.

A mesma fonte indicou que foram transportados para o hospital de Gaia os outros dois feridos ligeiros resultantes do incêndio que, de acordo com informações da página da Internet da Proteção Civil, mobilizou 46 homens e 21 viaturas.