Novo Banco

O parlamento agendou hoje para dia 21 de abril o debate dos projetos de lei e de resolução do Bloco de Esquerda (BE) sobre a nacionalização do Novo Banco.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, insistiu, no sábado, que os bloquistas são a favor da nacionalização do Novo Banco, afirmando que a entrega da instituição ao fundo norte-americano Lone Star é "um erro" com "custos avultados".

Hoje, na reunião de conferência de líderes, os bloquistas agendaram um projeto de lei e um projeto de resolução sobre a nacionalização do Novo Banco.