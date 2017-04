Actualidade

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, anunciou hoje uma verba de mais de 20 milhões de euros para os concursos de apoio ao cinema e às artes, a serem lançados "nas próximas semanas".

"Serão lançados nas próximas semanas os concursos para cinema e apoio às artes num valor 20 milhões de euros", afirmou o ministro, durante a audição parlamentar na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, adiantando, que, no âmbito do trabalho desenvolvido com os agentes culturais, o Governo já se reuniu com 500 entidades.

Os 20 milhões de euros desdobram-se em cerca de 18 milhões para o cinema, um valor semelhante ao do ano passado, e 2,5 milhões de euros para as artes, especificou o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, que participou na audição.