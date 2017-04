Actualidade

A justiça alemã informou hoje que o ataque contra o autocarro do Borussia Dortmund está a ser investigado como um "atentado terrorista" com "motivações islâmicas", acrescentando que tem dois suspeitos e já deteve um deles.

A porta-voz do Ministério Público federal alemão, Frauke Köhler, indicou que um homem foi "detido temporariamente", mas que os procuradores ainda não decidiram se vão pedir a sua transferência para uma prisão.

A mesma fonte explicou que o atentado à bomba contra o autocarro da equipa de futebol do Borussia - antes do jogo da Liga dos Campeões contra os franceses do Mónaco - foi reivindicado por um grupo de extrema esquerda, mas que os investigadores apontam mais para a teoria de que se tratou de um ataque de ´jihadista` islâmicos.