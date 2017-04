Actualidade

O papel do espetador como cocriador do espetáculo de teatro é um dos temas da peça "Rehab", que os SillySeason vão estrear no Teatro da Trindade, em Lisboa, a 20 de abril.

Segundo a companhia, a peça visa a construção de uma dramaturgia que permita refletir sobre o papel do espetador enquanto elemento essencial do espetáculo e a sua autoridade, capacidade e qualidade enquanto cocriador desse espetáculo.

Em "Rehab" analisam-se ainda as características internas e externas de um determinado público, sempre na tentativa de "reabilitação" desse público e, consequentemente, daquilo de que é elemento fundamental: o espetáculo de teatro, acrescentam.