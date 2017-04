Actualidade

O treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, disse hoje que quer uma equipa ambiciosa no jogo de sexta-feira, no estádio do Bonfim, frente ao Sporting, da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Nos momentos em que estivermos por cima no jogo, vamos tentar marcar. Temos as nossas armas, mesmo sabendo que não temos o potencial nem a grandeza da equipa do Sporting. Os meus jogadores têm que estar desinibidos e ir para o jogo sem medo de falhar e sem pressão", disse José Couceiro na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os 'leões'.