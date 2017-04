Actualidade

O presidente do conselho de administração da transportadora aérea SATA, Paulo Menezes, disse hoje estar a analisar as razões que levaram o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) a emitir um pré-aviso.

"Estamos a analisar as razões invocadas pelo sindicato no pré-aviso de greve", afirmou à agência Lusa Paulo Menezes, garantindo que, se se mantiver a paralisação, a transportadora açoriana "tudo fará para minimizar o impacto nos passageiros".

Paulo Menezes adiantou que a empresa "já acionou o plano de contingência para fazer face a uma eventual greve" e explicou que a SATA "ainda não tem uma situação financeira equilibrada, estando num processo de recuperação", além de que está também "condicionada pela legislação em vigor, nomeadamente o Orçamento do Estado".