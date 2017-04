Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, sublinhou que a revisão em baixa do défice para 2% em 2016, hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, mostra o "enorme rigor" do Governo e os resultados obtidos na execução orçamental.

"O INE reviu em baixa para 2% o défice para 2016, isto só vem reforçar o que o Governo tem dito sobre o enorme o rigor e resultados que temos obtido na execução orçamental", disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, à saída da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, onde foi hoje ouvido sobre o Novo Banco.

O défice orçamental fixou-se nos 2% do PIB em 2016, abaixo do valor inicial estimado de 2,1% e confirmou o saldo do ano passado como o menos negativo desde 1974.