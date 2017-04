Actualidade

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai proceder à atualização extraordinária das pensões em agosto e que é eliminada a penalização para quem se reformar aos 60 anos, tendo começado a trabalhar aos 14 anos.

Estas medidas de melhoria das pensões e de "proteção" às mais longas carreiras contributivas foram transmitidas por António Costa, na Assembleia da República, no debate quinzenal, num discurso dedicado às questões sociais e em que citou o escritor neorrealista e antigo militantes comunista Soeiro Pereira Gomes.

"É também a pensar nestas pessoas que se aprovou nesta Assembleia [da República] a atualização extraordinária das pensões que vamos efetuar já no próximo mês de agosto. É para fazer justiça a esses homens e mulheres que estamos a definir novas condições de acesso à reforma antecipada, em cumprimento do Programa do Governo e em diálogo permanente com a maioria parlamentar e os parceiros sociais", declarou o primeiro-ministro.