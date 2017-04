Actualidade

A Universidade Católica estima que a economia tenha crescido no primeiro trimestre 0,9% face ao anterior e 2,7% em termos homólogos, o que, a confirmar-se, será "o crescimento homólogo mais expressivo desde o quarto trimestre de 2007".

Segundo a folha trimestral de conjuntura do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP), divulgada hoje, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá ter "registado um crescimento de 0,9% face ao trimestre anterior (0,7% no 4.º trimestre de 2016) e uma variação homóloga de 2,7% (2,0% no trimestre anterior)".

Este crescimento trimestral "reflete aquela que parece ser a melhoria da situação económica, nomeadamente, em termos de recuperação do investimento e do rendimento disponível, que cresceu 2,8% no ano passado em termos reais. Caso se materialize a estimativa ora avançada pelo NECEP, tratar-se-á do crescimento homólogo mais expressivo desde o 4.º trimestre de 2007", lê-se no documento.