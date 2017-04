Moody's

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) registou em 2016 o maior aumento do tráfego entre todos os operadores europeus de autoestradas com portagem, com uma subida de 7%, divulgou hoje a agência de notação financeira Moody's.

O crescimento de 7% registado pela BCR no ano passado é praticamente o dobro da subida média do tráfego dos operadores europeus de autoestradas, que foi de 3,6%, refere a Moody's num relatório sobre a qualidade de crédito dos aeroportos e autoestradas com portagem europeus.

Apesar destes resultados da BCR (cujo 'rating' atribuído pela agência de notação é 'Baa3', último nível da categoria de investimento de qualidade, com perspetiva "estável"), a Moody's refere que o volume de tráfego em Portugal está ainda 12% abaixo do pico pré-crise.