Actualidade

As reservas de petróleo dos Estados Unidos baixaram na semana passada em 2,2 milhões de barris e ficaram em 533,4 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

O número divulgado superou o previsto pelos analistas, que apontavam para uma descida de 1,5 milhões de barris, mas as reservas encontram-se em níveis de recorde histórico para esta época do ano, de acordo com os números oficiais.

Depois de serem conhecidos estes dados, o preço do barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega em maio subiu 0,12 dólares para 53,54 dólares.