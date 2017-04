Actualidade

O primeiro "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto", que envolve seis autarquias e que apresenta um prémio monetário de 4.999 euros, arranca no dia 20 de maio por proposta do Município de Pedrógão Grande.

A Câmara de Pedrógão Grande explica, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, que se trata de uma prova internacional de Pesca Embarcada ao Achigã, que "promete colocar a Albufeira do Cabril, um dos principais palcos da Pesca ao Achigã em Portugal, como referência mundial desta competição".

O circuito engloba seis concelhos da zona do Pinhal (Oleiros, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Vila de Rei e Sertã) e conta com o apoio da ADXTUR enquanto agência de turismo das aldeias do Xisto, "de capital importância na organização, apoio de fundos comunitários e projeção internacional deste evento", refere a nota.