Actualidade

A Standard & Poor's admite vir a melhorar o 'rating' de Portugal se o crescimento económico acelerar e se baixar o valor do crédito malparado que pesa sobre o balanço dos bancos.

Numa conferência de imprensa 'online', os responsáveis da S&P que acompanham Portugal consideraram que o 'rating' soberano continua penalizado pelo elevado endividamento do país (público e privado) e pelo ainda frágil sistema bancário.

Contudo, a S&P admite vir a melhorar a nota de Portugal (atualmente em BB+, nível de não investimento ou 'lixo') caso se consiga "baixar o volume de NPL ['non-performing loans' ou crédito problemático]" existente no balanço dos bancos e se "o crescimento económico for melhor do que o esperado".