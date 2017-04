Música

O alinhamento final do festival Woodrock, que se realiza entre 20 e 22 de julho na praia de Quiaios, Figueira da Foz, foi hoje divulgado e propõe 14 bandas, cinco das quais estrangeiras.

A 5.ª edição do Woodrock 'cresce' de dois para três dias, mas o evento mantém a definição original de ser "uma experiência pura de música e naturalmente selvagem de envolvência", entre a serra da Boa Viagem e o oceano Atlântico, a norte da Figueira da Foz.

"A nossa praia é o rock", assinala a organização, que propõe, no primeiro dia do festival, a 20 de julho, os alemães Tau, os russos The Legendary Flower Punk e os portugueses Desert Mammooth, naturais de Almada.