Actualidade

O primeiro-ministro elogiou hoje o "espírito construtivo" manifestado pelo Bloco, PCP e PEV nos primeiros 500 dias de Governo, defendendo que os portugueses querem que essa cooperação política continue, e considerou que a "direita" está atualmente bloqueada.

Estas palavras foram proferidas por António Costa no final do debate quinzenal, na Assembleia da República, após uma intervenção do ex-ministro e deputado socialista João Soares em defesa dos resultados alcançados em Portugal e na Europa pelo atual Governo.

João Soares referiu-se ao ceticismo que rodeou a constituição deste Governo minoritário socialista no final de 2015, frisando que, pela sua parte, desde o primeiro momento acreditou na solução.