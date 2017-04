Novo Banco

Os objetivos fixados no Plano de Reestruturação do Novo Banco, nomeadamente em termos de redução de trabalhadores e balcões, "foram integralmente cumpridos", disse hoje o presidente executivo do banco, António Ramalho.

"Assim, e relativamente a novembro de 2015 - a data de referência para efeitos dos compromissos assumidos com a DGCom [Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia] no âmbito do Plano de Reestruturação -, o número de colaboradores reduziu-se em 1.312 (incluindo as atividades em descontinuação) face ao objetivo estabelecido da redução de 1.000 a 31 de dezembro de 2016, quando atingiu os 6.096 colaboradores", disse António Ramalho.

O responsável, que falava em conferência de imprensa para apresentação de contas do ano passado, em Lisboa, afirmou ainda que ao nível da rede de distribuição, esta evoluiu para 537 balcões, ou seja, uma redução de 116 unidades. O objetivo era diminuir para 550 em 31 de dezembro de 2016.