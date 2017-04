Novo Banco

O presidente executivo do Novo Banco afirma que o Conselho de Administração tem "fundadas expetativas" que as contas da instituição relativamente a 2016, que hoje apresenta, não terão "qualquer qualificação", reservas.

Estas contas encerram "um período muito significativo da vida" do Novo Banco, disse António Ramalho na conferência de imprensa para apresentação dos resultados do banco de 2016.

"Estas contas são, sobretudo, as primeiras do Novo Banco que iremos apresentar com toda a segurança que não teremos qualquer reserva por partes dos auditores", afirmou o responsável.