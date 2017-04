Actualidade

O ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, disse hoje que as negociações para a compra de seis quadros da artista Maria Helena Vieira da Silva está já no Ministério das Finanças, estando afastada a permuta das obras por terrenos.

Falando na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Luís Castro Mendes afirmou que o Governo está interessado em comprar os quadros de Vieira da Silva e está a negociar com os herdeiros do colecionador Jorge de Brito, proprietários das obras, adiantando mesmo que a negociação já está no Ministério das Finanças.

"Estamos decididos a exercer o poder de compra sobre o acervo da Vieira da Silva. A negociação está no Ministério das Finanças, entre vendedor e comprador", afirmou.