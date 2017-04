CGD

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje no parlamento que será lançado no final deste mês um programa de rescisões por mútuo acordo para cumprir o plano de redução de 2.000 trabalhadores do banco até 2020.

"O primeiro programa de rescisões por mútuo acordo, a disponibilização para os trabalhadores escolherem se querem ou não aderir, será lançado no final deste mês", disse Paulo Macedo, que hoje está a ser ouvido pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República.

Contudo, o responsável sublinhou que o banco mantém a intenção de reduzir o quadro de pessoal sobretudo através de reformas antecipadas, tal como definido no plano inicial acordado entre as autoridades portuguesas e a Comissão Europeia.