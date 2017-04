Actualidade

O Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, visitou e bateu hoje o Borussia Dortmund, por 3-2, e colocou-se em vantagem após a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Com Bernardo Silva e João Moutinho no 'onze' de Jardim e Raphael Guerreiro titular na equipa da casa, os golos dos visitantes, que falharam uma grande penalidade, foram marcados por Mbappé, aos 19 e aos 79 minutos, e Bender, na própria baliza aos 35, com os alemães a reduzirem por Dembelé, aos 57, e Kagawa, aos 84.

O encontro foi adiado para hoje, depois de estar marcado para terça-feira pelas 19:45, na sequência da detonação de três cargas explosivas junto ao autocarro dos alemães, quando a equipa se deslocava para o estádio Signal Iduna Park, deixando o defesa espanhol Marc Bartra ferido num braço devido aos estilhaços.