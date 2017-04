Novo Banco

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, disse hoje estar otimista sobre a conclusão do processo de venda da instituição e que a proposta da Lone Star tem "o equilíbrio adequado" nesse sentido.

"Se estou otimista? Naturalmente. Eu estava otimista - antes de ter propostas - que as propostas surgiriam, depois continuei otimista que as propostas surgissem em respeito a uma proposta equilibrada de compra da instituição e, naturalmente, que a proposta que surgiu tem o equilíbrio adequado para que seja uma proposta que dê os seus passos no sentido da sua conclusão", afirmou o responsável.

António Ramalho, que falava na conferência de imprensa para apresentação das contas do Novo Banco em 2016, em Lisboa, disse ainda que a expectativa de ser concluída a venda ate ao verão - como disse hoje o ministro das Finanças no parlamento - é muito positiva, mas que se não acontecer será "seguramente por esse período ou um pouco mais tarde".