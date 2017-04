Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se hoje "muito feliz" com a perspetiva de o Governo apresentar uma meta de 1% para o défice de 2018.

"Eu não sou suposto fazer nenhum comentário sobre o que se passa em Portugal. Mas, se me pergunta se eu fico feliz, fico muito feliz", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, em Dacar, onde chegou hoje para uma visita de Estado ao Senegal.

A comunicação social questionou o Presidente da República com base numa notícia do semanário Expresso, segundo a qual no Programa de Estabilidade que será aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros o Governo fixa uma meta de 1% para o défice de 2018.