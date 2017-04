Novo Banco

O presidente do Novo Banco afirmou hoje que aderiram aos planos de pré-reformas e rescisões voluntárias 268 trabalhadores, o que, a somar ao número dos que saíram em 2016, leva ao cumprimento da meta para junho.

Com as saídas em 2016, o Novo Banco "está quase no cumprimento dos objetivos já definidos para junho, que seriam de reduzir até 1.500 pessoas", afirmou António Ramalho hoje na apresentação de contas, acrescentando que, "com os programas de rescisões voluntárias e de reformas induzidas que foram realizadas e anunciadas há cerca de três meses e que já hoje têm uma adesão de 268 pessoas", a meta vai ser ultrapassada.

No ano passado, relativamente a novembro de 2015 - a data de referência para efeitos dos compromissos assumidos com a DGCom [Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia], o número de colaboradores do Novo Banco reduziu-se em 1.312 (incluindo as atividades em descontinuação) face ao objetivo estabelecido da redução de 1.000 a 31 de dezembro de 2016, quando atingiu os 6.096 colaboradores.