Novo Banco

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, disse hoje que a instituição está "intransigente" com o processo de saída dos trabalhadores que pedem a impugnação do despedimento colectivo pelo qual foram abrangidos.

Cerca de 30 trabalhadores do Novo Banco abrangidos pelo despedimento coletivo no verão do ano passado puseram ações em tribunal a pedir a impugnação daquele processo, disseram vários trabalhadores à Lusa, em março passado.

"Não há novidades. Temos que conviver sempre com algumas divergências de entendimento. Trata-se de uma classe específica de trabalhadores, a maior parte dos quais muito acima da média do ponto de vista de remuneração, o que significa naturalmente que os valores em causa são mais significativos. Mas mantemo-nos intransigentes na nossa visão sobre o assunto", afirmou hoje António Ramalho, quando questionado por este processo na apresentação de contas do banco, referentes a 2016.