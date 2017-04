CGD

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos disse hoje que, por ano, deverão sair entre 500 e 600 trabalhadores do banco e que, este ano, deverão ser 400 em reformas antecipadas e pré-reformas e os restantes em rescisões.

"Serão cerca de 200 reformas antecipadas e 200 acordos por pré-reforma e o numero adicional de rescisões por mútuo acordo", disse Paulo Macedo no parlamento, onde esteve hoje a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças.

Um dos acordos feitos com a Comissão Europeia para a aprovação do plano de recapitalização do banco superior a 5.000 milhões de euros passa pela redução de custos, com encerramento de balcões e redução de 2.200 postos de trabalho até 2020, pelo que Macedo estimou hoje que implique "entre 500 a 600 trabalhadores por ano".