Actualidade

O português Cristiano Ronaldo marcou hoje os dois golos do campeão Real Madrid no triunfo em casa do Bayern Munique, por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Em Munique, Arturo Vidal colocou os bávaros em vantagem aos 25 minutos, com um cabeceamento potente, mas o chileno acabaria por desperdiçar uma grande penalidade aos 45+2.

Na reabertura da partida, Ronaldo igualou o marcador aos 47 minutos, sofrendo depois as duas faltas que resultaram em dois amarelos para o espanhol Javi Martínez, expulso aos 61 minutos, antes de o português bisar, aos 77.